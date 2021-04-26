В Калуге 23-летняя девушка пострадала в ДТП на улице Ленина

Вечером в воскресенье, 25 апреля, ДТП произошло на перекрестке улиц Ленина и Дзержинского в Калуге. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 17:45 33-летний водитель «Форда Фокус» проехал на красный сигнал светофора по улице Дзержинского со стороны Николо-Козинской и врезался в «Ладу Ларгус». Это автомобиль двигался по улице Ленина на зеленый в сторону улицы Кирова.

Различные травмы получила 23-летняя девушка, находившаяся в салоне «Лады». Скорая помощь доставила ее в областную больницу в Анненках. Врачи оказали помощь и отпустили пациентку домой.

Фото с места ДТП.