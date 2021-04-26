В Калужской области 29-летний водитель «Лады» пострадал в ночном ДТП

В ночь на субботу, 24 апреля, в районе деревни Голодское Перемышльского района произошло ДТП. На дороге Голодское – Суворов – Одоев примерно в 4:15 «Лада» вылетела в кювет и перевернулась, сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 29-летний водитель легковушки двигался со стороны Калуги в сторону города Суворова Тульской области и не справился с управлением.

С различными травмами водителя «Лады» госпитализировали в БСМП Калуги.