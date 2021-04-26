В Калужской области тело пропавшего мужчины нашли в реке Лужа

Место обнаружения тела.

В реке Лужа в районе деревни Кременское Медынского района обнаружили тело 34-летнего мужчины. Об этом в воскресенье, 25 апреля, сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате падения с моста через реку Лужа и утопления на течении водоема, - пояснили в СК. - Ранее в правоохранительные органы поступали сообщения по факту его безвестного исчезновения. В ходе поисковых мероприятий тело пропавшего обнаружено на расстоянии одного километра от моста по течению реки.

Следственный комитет проводит проверку.

- Настоятельно рекомендуем гражданам проявлять осторожность около водоемов, - говорится в сообщении СК. - По одной из версий, погибший мужчина сидел на перилах моста и, не удержавшись, упал в воду.