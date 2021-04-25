В Обнинске бомж сгорел в костре

В субботу, 24 апреля, около 22 часов 30 минут в доме №56 по улице Московская города Обнинска произошел пожар. При тушении возгорания в доме обнаружено тело мужчины.

По предварительным данным, дом был заброшен, накануне пожара в нем находились два лица без определенного места жительства. Один из них пояснил, что он вместе с товарищем выпивал в этом доме, затем развели костёр. Второй мужчина упал в этот костер и встать не смог. После этого огонь стал быстро распространяться по дому. Выживший мужчина также получил ожоги, в том числе рук, когда попытался поднять знакомого.

Личность погибшего и обстоятельства его смерти устанавливаются.