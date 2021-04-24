28-летний житель Подмосковья стащил у своей знакомой бензопилу за 7 000

О краже бензопилы стоимостью 7 000 рублей сообщает пресс-служба ОМВД России по Малоярославецкому району в субботу, 24 апреля.

УМВД поясняет:

- В дежурную часть отдела полиции обратилась жительница соседней области с заявлением о краже принадлежащего ей имущества. Потерпевшая сообщила, что приехав в выходные дни на свой дачный участок, обнаружила, что из хозпостройки совершена кража бензопилы стоимостью 7000 тысяч рублей.

Инструмент был украден 28-летним жителем Подмосковья, который нигде не работал и ранее был судим. Бензопилу он продал за 5 000.

С потерпевшей он был знаком и приезжал в гости на дачу.

Сотрудники органов подчеркивают:

- Возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В настоящее время гражданин проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений. По версии правоохранителей, оказывая различную помощь по хозяйству своим знакомым, мужчина впоследствии исчезал, прихватив с собой их имущество.

В преступлении злоумышленник сознался. Расследование продолжается.