В Калужской области 90-летняя женщина и ее сын погибли при пожаре в жилом доме

В четверг, 22 апреля, два человека погибли в результате пожара в деревне Чернышено Думиничского района. Об этом сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.

- Произошел пожар в жилом доме, - пояснили в СК. - В результате погибли 90-летняя женщина и ее 57-летний сын. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области проводится процессуальная проверка.

По предварительным данным, пожар мог произойти из-за непотушенной сигареты.