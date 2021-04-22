В Калуге залетный павлин устроил переполох рядом с онкодиспансером

Утром в четверг, 22 апреля, рядом с онкодиспансером на улице Вишневского в Калуге медработники заметили необычную птицу. Как позже сообщила руководитель центра реабилитации диких животных «Феникс» Вероника МАТЮШИНА, это павлин.

Птица взлетела на высокую ветку дерева, сидит там и кричит.

Как сообщают очевидцы, на место уже приезжали специалисты с подъемником, однако отловить павлина пока не удалось.

Пока остается загадкой, как экзотическая птица могла оказаться в Анненках. В дикой природе в России они не водятся.

Павлин сидит высоко на дереве.