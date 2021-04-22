В Калужской области водитель микроавтобуса «Пежо» погиб в ДТП с фурой

Около 17:55 в среду, 21 апреля. ДТП произошло на 91 километре трассы М3 «Украина» в Боровском районе. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса «Пежо» двигался со стороны Калуги, выехал на встречную полосу и врезался в фуру «Мерседес». От полученных травм водитель «Пежо» скончался.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

- Муж ехал за ними вчера, - написала одна из калужанок в соцсетях. - Два героя ехали в Москву и долго друг друга учили, объясняли друг другу, кто в каком ряду должен ехать и с какой скоростью (от Балабаново до места ДТП бодались, друг друга подрезали). На очередном «уроке» микроавтобус не справился с управлением, и его понесло на встречку перпендикулярно движению. Легковушка на встречке успела проскочить, а фура не проскочит... Вот и цена такой «учебы». Жуть.

В УГИБДД по Калужской области уточнили, что погибшему водителю было 27 лет.

Судя по фото с места происшествия, большегруз врезался в боковую часть микроавтобуса.