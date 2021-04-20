В Калуге обнаружили собаку с признаками бешенства
Во вторник, 19 апреля, жительница улицы Заокской на Правом берегу в Калуге сообщила в ветеринарную службу о гибели принадлежащей ей собаки.
По словам женщины, у животного были признаки бешенства, сообщает Калужская городская ветеринарная станция.
- Ветеринарными специалистами произведен выезд на место гибели животного, отбор проб патологического материала, и отправка в ГБУ КО «Областные СББЖ и ветлаборатория» для исключения заболевания бешенство, - подчеркивают в учреждении.