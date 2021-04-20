Следственный комитет назвал причины смертельного пожара в Калужской области

Как мы уже рассказывали, вечером 19 апреля в Тарусе сгорел жилой дом. В огне погибла 86-летняя женщина. О предварительных причинах происшествия KP40 сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- По предварительным данным, женщина поставила на плиту воду, которая вскипела и затушила огонь, - пояснили в СК. - При этом газ оставался включенным. В результате разорвался газовый баллон, возможно, из-за горящей в лампаде свечи.

Сейчас сотрудники Следственного комитета опрашивают свидетелей, назначены экспертизы.