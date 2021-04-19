В Калужской области пьяный водитель врезался в автомобиль ДПС

В селе Ульяново Калужской области пьяный водитель «Жигулей» устроил ДТП с автомобилем инспекторов ДПС. Об этом инциденте в понедельник, 19 апреля, сообщили в региональном УГИБДД.

Около 8:15 утра сотрудники ДПС на улице Первомайской заметили ВАЗ 21063 и хотели остановить водителя для проверки документов. Но автомобилист проигнорировал требование и попытался скрыться. Началась погоня.

- Сотрудники ДПС начали преследование автомобиля, включив проблесковые маяки и применяя СГУ, требовали водителя остановиться, - рассказывают в ГИБДД. - Водитель продолжал движение, грубо нарушая Правила дорожного движения, в результате чего допустил столкновение с патрульным автомобилем. Когда водитель снизил скорость, остановился и начал сдавать задним ходом, инспектор ДПС на ходу открыл дверь со стороны водителя и предпринял попытку остановить транспортное средство, вытащив ключи из зажигания.

Нарушителем оказался местный 49-летний житель. В 2017 году он был лишен права управления транспортными средствами на 18 месяцев за «нетрезвую» езду.

- Во время разговора от водителя исходил запах алкоголя, - отмечают в ГИБДД. - Мужчине предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. В ходе проверки было установлено алкогольное опьянение 0,806 мл/л. С результатами прибора «Алкотектор» он не согласился, после чего был направлен в медицинское учреждение, где в дальнейшем процедуру освидетельствования проходить отказался. Водителя отстранили от управления автомобилем, а транспортное средство поместили на штрафстоянку.

В отношении нарушителя составили протоколы за отказ от освидетельствования и оставление места ДТП. За нарушения ПДД мужчина получил административный арест сроком на 13 суток и штраф в размере 5 тысяч рублей.