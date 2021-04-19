Главная Новости Происшествия
COVID-19 Районы, кварталы Клиника года Лжетеррористы

В Калужской области пьяный водитель врезался в автомобиль ДПС

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.04.2021 17:14 0 1976
В Калужской области пьяный водитель врезался в автомобиль ДПС

В селе Ульяново Калужской области пьяный водитель «Жигулей» устроил ДТП с автомобилем инспекторов ДПС. Об этом инциденте в понедельник, 19 апреля, сообщили в региональном УГИБДД.

Около 8:15 утра сотрудники ДПС на улице Первомайской заметили ВАЗ 21063 и хотели остановить водителя для проверки документов. Но автомобилист проигнорировал требование и попытался скрыться. Началась погоня.

- Сотрудники ДПС начали преследование автомобиля, включив проблесковые маяки и применяя СГУ, требовали водителя остановиться, - рассказывают в ГИБДД. - Водитель продолжал движение, грубо нарушая Правила дорожного движения, в результате чего допустил столкновение с патрульным автомобилем. Когда водитель снизил скорость, остановился и начал сдавать задним ходом, инспектор ДПС на ходу открыл дверь со стороны водителя и предпринял попытку остановить транспортное средство, вытащив ключи из зажигания.

Нарушителем оказался местный 49-летний житель. В 2017 году он был лишен права управления транспортными средствами на 18 месяцев за «нетрезвую» езду.

- Во время разговора от водителя исходил запах алкоголя, - отмечают в ГИБДД. - Мужчине предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. В ходе проверки было установлено алкогольное опьянение 0,806 мл/л. С результатами прибора «Алкотектор» он не согласился, после чего был направлен в медицинское учреждение, где в дальнейшем процедуру освидетельствования проходить отказался. Водителя отстранили от управления автомобилем, а транспортное средство поместили на штрафстоянку.

В отношении нарушителя составили протоколы за отказ от освидетельствования и оставление места ДТП. За нарушения ПДД мужчина получил административный арест сроком на 13 суток и штраф в размере 5 тысяч рублей.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.04.2021 17:14 0 1976
Тэги: происшествие дтп гибдд
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Число пользователей сервисов платформы «Ростелеком Ключ» в Калужской области достигло восьми тысяч
Калужане чаще стали смотреть сериалы
Регистрация на ежегодный Зелёный Марафон Сбера открыта
«Ростелеком» развернул Wi-Fi-сеть в обновленном музее космонавтики в Калуге
Калужское отделение ПАО Сбербанк и Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области подписали соглашение о сотрудничестве
«Ростелеком» организовал «Зарядку со звездой» для воспитанников центра «Берега» в Кондрово
Новости
ОПРОС
С чем связан перенос открытия второй очереди музея космонавтики, на ваш взгляд? 
Всего проголосовало: 1350
Новости Обнинска
Новости партнеров
Что посмотреть в Калуге: советы бывалых туристов
Ударопрочные смартфоны в интернет магазине
Туроператоры и агентства детского отдыха

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru