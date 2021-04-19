В Калуге ветер сломал дерево рядом с Палатами Коробова
В минувшую субботу, 17 апреля, в Калуге было ветрено. Наши читатели в социальных сетях сообщали об ураганных порывах:
- Идем в центре. Ураган налетел. С крыши на Герцена лист железа сорвало. Полный рот песка. И все прошло. Что это было?
По всему городу до сих пор валяются обломанные ветки с деревьев.
Видео нашей читательницы.
А на улице Плеханова ветер сломал старое дерево у Палат Коробова.
К счастью, ствол упал не на памятник архитектуры XVII века, а на территорию двора. Дерево уже распили.
Упавшее дерево рядом с Палатами Коробова.