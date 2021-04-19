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В Калужской области туляк вытолкнул в окно девушку из Кении

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 19.04.2021 09:20 0 1496
В Калужской области туляк вытолкнул в окно девушку из Кении

Фото со Следственного эксперимента.

В минувшую пятницу, 16 апреля, на улице Гагарина в городе Балабаново Калужской области девушка из Кении выпала из окна третьего этажа. Ее доставили в больницу с переломами, сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Следователям удалось установить подробности.

- По версии следствия, 16 апреля около 23:00 28-летний житель Тулы, приехавший на заработки в Балабаново, находился с девушкой в квартире, - пояснили в СК. - В ходе конфликта мужчина вытолкнул девушку из окна квартиры, расположенной на третьем этаже.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Подозреваемого удалось быстро задержать. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 19.04.2021 09:20 0 1496
Тэги: происшествие следственный комитет
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