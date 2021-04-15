В Калуге трава полыхала рядом с Южным обходом

Вечером в среду, 14 апреля, жители многоэтажек на Правом берегу наблюдали огненное зарево со стороны Южного обхода. Фото выложили в нашей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Позже удалось выяснить, что горела сухая трава на поле рядом с Южным обходом – между Желыбино и Резванью.

Пожар с квадрокоптера снял читатель KP40 Павел Остапов.

Горящее поле в Калуге вечером 14 апреля 2021 года.

Примерно спустя час огонь удалось потушить. Причины устанавливаются.

Вид на пожар со стороны многоэтажных домов на Правом берегу.