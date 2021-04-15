В Обнинске автомобиль «Форд» сбил своего водителя

В среду, 14 апреля, около 15:30 на улице Борисоглебской в Обнинске в ДТП пострадал 33-летний мужчина. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 33-летний водитель «Форда Мондео» оставил автомобиль на парковочном месте под уклоном вниз возле гаражного бокса.

- Он не принял мер, исключающих самопроизвольное движение транспортного средства, в результате чего автомобиль самопроизвольно покатился назад и совершил наезд на мужчину, - подчеркнули в УГИБДД.

Пострадавший получил различные травмы. Скорая помощь доставила его в больницу.