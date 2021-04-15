В Калужской области 81-летний водитель «Ауди» попал в реанимацию после ДТП с грузовиком

Около 12:40 в среду, 14 апреля, ДТП произошло в районе деревни Адамовское Дзержинского района на дороге Калуга – Медынь. Об этом в четверг сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 81-летний водитель легкового автомобиля «Ауди А1» двигался со стороны Кондрово в направлении Медыни, выехал на встречную полосу и врезался в грузовой «Мерседес» с полуприцепом «Тонар».

Пожилой водитель «Ауди» попал в реанимацию с различными травмами.