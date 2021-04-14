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В Калужской области 13-летний мальчик получил тяжелые травмы при падении на заброшенной стройке

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 14.04.2021 16:46 3 2259
В Калужской области 13-летний мальчик получил тяжелые травмы при падении на заброшенной стройке

В городе Кременки Жуковского района Калужской области 13-летний мальчик 10 апреля получил тяжелые травмы после падения на территории заброшенной стройки. В среду, 14 апреля, об этом сообщили KP40 в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- 13-летний житель города Кременки беспрепятственно прошел на территорию объекта незавершенного строительства на улице Осенняя, поднялся на третий этаж и упал оттуда вниз на бетонное покрытие, - отмечают в СК. - Ребенок получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред его здоровью.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Нарушение правил при ведении строительных работ, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровья человека» и «Халатность».

- По предварительным данным, недостроенный дом был принят в муниципальную собственность администрацией города Кременки, должностными лицами которой необходимые меры по недопущению несанкционированного доступа внутрь объекта и на территорию объекта незавершенного строительства посторонних лиц приняты не были, - подчеркивают в Следственном комитете.

По уголовному делу проводятся следственные действия, назначены экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, ответственные за проведение работ по консервации объекта. Расследование уголовного дела продолжается.

- В целях недопущения подобных случаев руководство следственного управления обратилось к органам власти с предложением о принятии компетентными должностными лицами дополнительных эффективных мер по ликвидации угрозы жизни и здоровью граждан на действующих и законсервированных строительных площадках на территории Калужской области, - рассказали также в СК.

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 14.04.2021 16:46 3 2259
Тэги: происшествие дети следственный комитет
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