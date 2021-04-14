В Калуге грузовик «Ивеко» сгорел ночью на улице Азаровской

В ночь на среду, 14 апреля, на улице Азаровской в Калуге недалеко от детского сада «Лесная сказка» произошел пожар. Примерно в 4:30 загорелся припаркованный грузовой автомобиль «Ивеко», сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Кабина грузовика выгорела, огонь также повредил прицеп. Имущество, находившееся внутри, удалось спасти, рассказали нам спасатели.

По предварительным данным, причиной пожара на Азаровской стало короткое замыкание.

Отметим, что по сообщению наших читателей во время пожара был слышен небольшой взрыв.

Выгоревшая кабина.