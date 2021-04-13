В Калужской области 28-летний водитель перевернувшихся «Жигулей» попал в больницу

Как мы уже рассказывали, в ночь на 12 апреля на улице Московской в Сухиничах произошло ДТП. Во вторник подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля ВАЗ 21043 примерно в 00:10 не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия и съехал с дороги. После этого машина перевернулась.

С различными травмами автомобилист попал в больницу.