В Калужской области человек погиб при пожаре в жилом доме

В ночь на вторник, 13 апреля, в деревне Городня Ферзиковского района сгорел одноэтажный жилой дом. Погиб человек, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 1:19. Через девять минут спасатели были на месте.

Огонь уничтожил кровлю на всей площади, дом выгорел изнутри.

На месте происшествия сотрудники МЧС обнаружили тело человека. Личность погибшего устанавливается. Спасатели пока лишь отмечают, что дом принадлежит 59-летней женщине.

Причины пожара устанавливаются.