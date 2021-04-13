В Калужской области водитель «Ниссана» сбил 68-летнего велосипедиста

Около 8:25 в понедельник, 12 апреля, в Обнинске сбили велосипедиста. ДТП произошло на улице Калужской у дома №16, сообщает во вторник УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 31-летняя женщина за рулем «Ниссана Альмера» двигалась от улицы Энгельса и сбила попутного 68-летнего велосипедиста, который поворачивал налево с крайнего правого положения.

Врачи скорой помощи оказали велосипедисту помощь на месте.

Ранее мы сообщали, что в Малоярославце сбили 77-летнего велосипедиста.