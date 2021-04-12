В Калужской области огонь с горящих полей дошел до аэродрома

В Бабынинском районе Калужской области на минувших выходных горели поля. Огонь вплотную подобрался к аэродрому «Орешково», сообщается на странице авиаторов.

- Где-то в Калужской области живут дебилы! – прокомментировали ситуацию представители аэродрома. - Они очень скрытны и хорошо маскируются под здоровых людей. Особенно вопиюще болезнь проявляется весной, когда больное сознание заставляет их брать в руки спички и идти в поля поджигать сухую траву. Пламя пожирает все вокруг. Сгорают поля, леса, дома, государственные деньги...

В «Орешково» уточнили, что пока с пламенем удается справляться.

- Спасибо героям пожарным и нормальным людям за помощь в этой борьбе, - говорится в сообщении аэродрома.