В Калужской области сбитый 17-летним водителем пешеход попал в реанимацию
Около 22:55 в субботу, 10 апреля, ДТП произошло на улице Бычкова в поселке Ферзиково. В понедельник об этом сообщили в УГИБДД по Калужской области.
По предварительной информации, 17-летний юноша за рулем «Лады» двигался со стороны улицы Карпова и сбил 47-летнего мужчину который пересекал проезжую часть недалеко от пешеходного перехода.
С различными травмами пострадавшего мужчину доставили в реанимационное отделение нейрохирургии в областной больнице в Калуге.