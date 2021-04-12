В Калужской области сбитый 17-летним водителем пешеход попал в реанимацию

Около 22:55 в субботу, 10 апреля, ДТП произошло на улице Бычкова в поселке Ферзиково. В понедельник об этом сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 17-летний юноша за рулем «Лады» двигался со стороны улицы Карпова и сбил 47-летнего мужчину который пересекал проезжую часть недалеко от пешеходного перехода.

С различными травмами пострадавшего мужчину доставили в реанимационное отделение нейрохирургии в областной больнице в Калуге.