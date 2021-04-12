В Калуге водитель квадроцикла врезался в забор на улице Телевизионной
Около 19:20 в субботу, 10 апреля, на улице Телевизионной в Калуге в районе дома №2а произошло ДТП с квадроциклом. Об этом в понедельник сообщает УГИБДД по Калужской области.
По предварительным данным, 41-летний водитель квадроцикла «Стелс» двигался в сторону улицы Ароматной, не справился с управлением и врезался в столб и забор.
С различными травмами водитель квадроцикла госпитализирован в торакальное отделение областной больницы в Анненках.
Фото с места ДТП.