В Калуге водитель квадроцикла врезался в забор на улице Телевизионной

Около 19:20 в субботу, 10 апреля, на улице Телевизионной в Калуге в районе дома №2а произошло ДТП с квадроциклом. Об этом в понедельник сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 41-летний водитель квадроцикла «Стелс» двигался в сторону улицы Ароматной, не справился с управлением и врезался в столб и забор.

С различными травмами водитель квадроцикла госпитализирован в торакальное отделение областной больницы в Анненках.

Фото с места ДТП.