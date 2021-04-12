В Калуге 19-летний водитель «Хендая» сбил 10-летнюю девочку на улице Степана Разина

Как мы уже рассказывали, около 17:00 в субботу, 10 апреля, на улице Степана Разина в Калуге у дома №50 произошло ДТП. В понедельник в УГИБДД по Калужской области сообщили подробности.

По предварительной информации, 19-летний водитель за рулем «Хендая Солярис» двигался по улице Степана Разина со стороны улицы Никитина и сбил 10-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Школьница получила различные травмы. Скорая помощь отвезла ее в детскую областную больницу в Анненки. Ребенок госпитализирован в травматологическое отделение.