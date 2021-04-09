В Калуге ночью подожгли припаркованный автомобиль «Рено Сандеро»
Около часа ночи в пятницу, 9 апреля, на улице Майской в Калуге сгорел автомобиль «Рено Сандеро». Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
- По предварительной информации, причиной пожара стал поджог, - рассказали KP40 в пресс-службе ГУ МЧС. – Ущерб составил около 760 тысяч рублей.
Огонь уничтожил все сгораемые конструкции легковушки.
Сотрудники МЧС спасли два других автомобиля, которые были припаркованы в пяти метрах от «Рено».
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
Фото с места пожара на улице Майской.