В Калуге ночью подожгли припаркованный автомобиль «Рено Сандеро»

Около часа ночи в пятницу, 9 апреля, на улице Майской в Калуге сгорел автомобиль «Рено Сандеро». Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

- По предварительной информации, причиной пожара стал поджог, - рассказали KP40 в пресс-службе ГУ МЧС. – Ущерб составил около 760 тысяч рублей.

Огонь уничтожил все сгораемые конструкции легковушки.

Сотрудники МЧС спасли два других автомобиля, которые были припаркованы в пяти метрах от «Рено».

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото с места пожара на улице Майской.