Вылет самолета из Калуги в Санкт-Петербург задержали из-за поисков бомбы

В среду, 7 апреля, почти на два часа задержался вылет самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», который должен был отправиться из аэропорта «Калуга» в Санкт-Петербург. Это связано с ложным сообщением о взрывном устройстве, сообщили KP40 очевидцы, которые находятся на борту.

Представители правоохранительных органов осмотрели «Суперджет» и удостоверились в отсутствии бомбы, говорят очевидцы.

По расписанию самолет должен был взлететь в Грабцево в 16:15, однако по факту поднялся в небо лишь в 18:04, сообщается на сайте калужского аэропорта.

Прилет самолета в «Пулково» ожидается в 19:12, следует из информации на онлайн-табло питерского аэропорта.

Официально инцидент представители аэропорта и полиции пока не комментируют