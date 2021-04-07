В Калуге два человека пострадали в ДТП на улице Генерала Попова

Около 11:35 в среду, 7 апреля, ДТП произошло на перекрестке улиц Генерала Попова и Академической в Калуге. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области. Подробности нам сообщили в региональном управлении ГИБДД.

- По предварительным данным, 40-летний водитель «Шкоды Октавия» двигался по улице Генерала Попова со стороны Тульского шоссе, на перекрестке поворачивал налево на зеленый сигнал светофора и не уступил дорогу встречному автомобилю «Мицубиси Галант», - пояснили в полиции.

От удара «Шкоду» отбросило в столб.

Различные травмы получили два человека – водитель «Шкоды» и его 39-летняя пассажирка.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.