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В Калугу перевезут медведей мытищинского стрелка Владимира Барданова
Одно из фермерских хозяйств в Калуге согласилось приютить у себя двух медведей, которых содержал у себя в подмосковных Вешках предприниматель Владимир Барданов. Мужчина 30 марта забаррикадировался в своем доме и открыл стрельбу по силовикам, которые пришли к нему с обыском.
- Двум медведям мы нашли уже хозяев, - приводит слова главы Росприроднадзора Светланы Радионовой в понедельник, 5 апреля, агентство ТАСС. - Судьба остальных - енота, барсука и рептилий - будет решаться в дальнейшем.
По словам Радионовой, Росприроднадзор проверил условия для содержания животных в Калуге. Они соответствуют требованиям.
Глава Росприроднадзора отметила, что один медведь был куплен в 2010 году в Московском театре иллюзии, а второй - некой турецкой компанией по производству меха и кожи в 2014 году.
- Как они завладели этим медведем, остается только гадать, - сказала Радионова.
Владелец животных Владимир Барданов погиб в перестрелке.