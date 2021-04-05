В Калугу перевезут медведей мытищинского стрелка Владимира Барданова

Одно из фермерских хозяйств в Калуге согласилось приютить у себя двух медведей, которых содержал у себя в подмосковных Вешках предприниматель Владимир Барданов. Мужчина 30 марта забаррикадировался в своем доме и открыл стрельбу по силовикам, которые пришли к нему с обыском.

- Двум медведям мы нашли уже хозяев, - приводит слова главы Росприроднадзора Светланы Радионовой в понедельник, 5 апреля, агентство ТАСС. - Судьба остальных - енота, барсука и рептилий - будет решаться в дальнейшем.

По словам Радионовой, Росприроднадзор проверил условия для содержания животных в Калуге. Они соответствуют требованиям.

Глава Росприроднадзора отметила, что один медведь был куплен в 2010 году в Московском театре иллюзии, а второй - некой турецкой компанией по производству меха и кожи в 2014 году.

- Как они завладели этим медведем, остается только гадать, - сказала Радионова.

Владелец животных Владимир Барданов погиб в перестрелке.