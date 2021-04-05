В Калуге водитель «Тойоты» сбил пешехода на улице Салтыкова-Щедрина

Около 9 утра в понедельник, 5 апреля, на улице Салтыкова-Щедрина в Калуге произошло ДТП, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Тойота Королла» двигался вниз по Салтыковке со стороны улицы Луначарского и в районе перекрестка с улицей Беляева сбил пешехода. Судя по фото с места происшествия, авария произошла на пешеходном переходе либо рядом с ним.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Водитель двигался вниз по Салтыковке.