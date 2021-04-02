В Калуге троллейбус зажал женщине руку и протащил по тротуару

В Калуге завершилось расследование уголовного дела, возбужденного после ДТП на улице Моторной с участием троллейбуса. Авария произошла еще в феврале 2020 года, сообщает в пятницу, 2 апреля, прокуратура Калужской области.

По версии следствия, 36-летний водитель троллейбуса двигался по маршруту № 18 «Дубрава – Кошелев».

- При высадке и посадке пассажиров на остановке общественного транспорта, расположенной около дома №15а по улице Моторной он не убедился в полном закрытии задних дверей троллейбуса, а также в том, что все пассажиры безопасно закончили посадку, - рассказали в прокуратуре. - При закрытии задних дверей водитель допустил зажатие левой кисти руки женщины и начал движение с незакрытыми полностью задними дверьми. Потерпевшую проволокло за троллейбусом, она упала и ударилась о световую опору, ее здоровью причинен тяжкий вред.

При этом, как установило следствие, водитель не вызвал скорую помощь и полицию, а просто уехал с места ДТП.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.