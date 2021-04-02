В Калужской области 21-летний водитель «Хонды» пострадал в столкновении со столбом

Около 20:20 в четверг, 1 апреля, ДТП произошло в городе Киров Калужской области на улице Пролетарской. Подробности сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля «Хонда Легенд» двигался по улице Пролетарской от площади Победы в сторону площади Кирова, не справился с управлением и врезался в столб.

С различными травмами молодого автомобилиста скорая помощь доставила в районную больницу.

Фото с места ДТП.