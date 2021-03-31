В Калужской области 35-летняя женщина пострадала в ДТП с грузовиком

Около 22:40 во вторник, 30 марта, на трассе А130 «Москва – Малоярославец - Рославль» в черте города Медыни произошло ДТП, сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 35-летняя женщина за рулем «Черри Тиго» на регулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги не пропустила грузовик «Ман». Удар пришелся в левую сторону легковушки.

Различные травмы получила водитель «Чери». Врачи оказали ей помощь и отпустили домой.

Фото с места ДТП.