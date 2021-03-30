В Калуге бывшего слесаря водоканала судят за наезд КамАЗа на другого работника

В Калуге бывшего слесаря «Калугаоблводоканала» обвиняют в травмировании коллеги. Во вторник, 30 марта, региональное управление Следственного комитета сообщило о завершении расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

- 6 августа 2020 года слесарь находился в гаражном боксе предприятия и проводил ремонт автомобиля КамАЗ, - отметили в СК. - Надлежащих мер к исключению возможности самостоятельного движения автомобиля работник не принял, а именно: не убедился в наличии под колесами автомобиля не менее двух специальных упоров, не затормозил транспортное средство стояночным тормозом, не установил рычаг переключения передач в нейтральное положение, не перекрыл подачу топлива в транспортном средстве с дизельным двигателем. В результате нарушения работником правил техники безопасности грузовик пришел в движение, проехав вперед около 2 метров, и наехал правым передним колесом на другого слесаря. Пострадавший получил телесные повреждения, причинившие тяжкий вред его здоровью.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.