В Калужской области женщина пострадала в столкновении попутных автомобилей на встречке

Около 11:10 в воскресенье, 28 марта, ДТП произошло на 93 километре трассы М3 «Украина» в Боровском районе Калужской области.

По предварительной информации, 43-летняя женщина за рулем «Хендая Солярис» двигалась со стороны Калуги по правой полосе, отвлеклась от управления, зацепила обочину и потеряла управление. Машину начало заносить, и она врезалась в попутный «Киа Рио», 58-летний водитель которого пытался уйти от аварии и выехал на встречную полосу. Там и произошло столкновение, сообщает УГИБДД по Калужской области.

Предполагаемой виновнице ДТП врачи оказали помощь и отпустили домой.