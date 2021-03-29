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В Калуге водитель «Мазды» попал в больницу после ДТП с таксистом
Как мы уже рассказывали, около 23:00 в субботу, 27 марта, во Мстихино произошло ДТП. В понедельник стали известны подробности.
По предварительной информации, 41-летний таксист за рулем «Лады» двигался со стороны города, поворачивал налево в сторону Резвани и не пропустил встречную «Мазду».
После столкновения «Мазда» врезалась в стол.
Различные травмы получил 41-летний водитель «Мазды». Мужчина госпитализирован в областную больницу в Анненках.