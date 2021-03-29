Автомобиль «Пежо» загорелся в Козельске

Легковой автомобиль «Пежо» загорелся в понедельник, 29 марта, на улице Спартаковской в Козельске. Пожар произошел около 11:30, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, возгорание произошло в моторном отсеке. Прибывшим на место происшествия спасателям удалось потушить машину.

Никто из людей не пострадал.

Причины пожара устанавливаются.

Напомним, также в понедельник, в Калуге на улице Чичерина сгорел автомобиль. Там огонь полностью уничтожил легковушку.