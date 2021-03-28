В Калужской области водитель «Киа» сбил оленя

Около 6:15 утра в воскресенье, 28 марта, ДТП произошло на восьмом километре дороги Медынь – Верея, недалеко от деревни Федоровка, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Водитель автомобиля «Киа Спектра» сбил оленя.

У машины образовалась небольшая вмятина на капоте. По всей видимости, удар пришелся по касательной. Никто из людей не пострадал. О судьбе животного спасатели пока не сообщают, но на фото олень не попал.

Животное перебегало дорогу.

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