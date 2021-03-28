В Калужской области мужчину убило упавшим деревом

Фото с места трагедии.

В субботу, 27 марта, в Боровском районе при заготовке леса погиб 55-летний мужчина. Об этом сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.

- По предварительным данным, 25 марта отец и сын трудоустроились к одному из индивидуальных предпринимателей Боровского района, занимающегося заготовкой леса, - рассказали KP40 следователи. - 27 марта при валке леса дерево упало на старшего из них, причинив телесные повреждения, не совместимые с жизнью.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.