В Калужской области женщина пострадала в ДТП с перевернувшейся «Маздой»

В ночь на 24 марта ДТП произошло на 16 километре дороги Малоярославец – Боровск в Боровском районе. Около 1:40 там перевернулся автомобиль «Мазда 3», сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, неустановленный водитель двигался со стороны Малоярославца и съехал с дороги в правый кювет.

Различные травмы получила пассажирка легковушки. Помощь ей оказали в районной больнице в Боровске.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.