В Калужской области ребенок и взрослый пострадали в ДТП «Лады» и «Тойоты»

Около 20:30 в понедельник, 22 марта, на трассе А130 «Москва – Малоярославец - Рославль» в черте Малоярославца произошло ДТП.

По предварительной информации УГИБДД по Калужской области, 41-летний водитель «Лады Приора» двигался со стороны Москвы, выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Королла».

Различные травмы получили два пассажира «Лады» - 16-летний подросток и 37-летний мужчина. Ребенок госпитализирован в детскую областную больницу в Калуге.

Фото с места ДТП.