В Калужской области 97-летняя женщина погибла при пожаре в жилом доме

В субботу, 20 марта, в Медыни при пожаре в жилом доме погибла 97-летняя женщина. Об этом сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета. Сейчас проводится проверка.

По предварительным данным, пожар произошел из-за аварийного режима работы электрооборудования.

- 70-летний сын погибшей, который проживал с женщиной, не пострадал, так как ночевал в помещении бани, - подчеркнули в СК. - Следователем назначены судебные экспертизы, устанавливаются очевидцы произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.