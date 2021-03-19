В Калуге пассажирка троллейбуса пострадала в ДТП на сквере Мира

Около 11:00 в четверг, 18 марта, на сквере Мира в Калуге в ДТП пострадала 67-летняя женщина.

По предварительным данным, пенсионерка ехала в троллейбусе, 28-летний водитель которого двигался в сторону улицы Гагарина и резко затормозил перед пешеходным переходом. Женщина упала и получила травмы.

С места ДТП скорая помощь отвезла ее в областную больницу в Анненки. Пострадавшей оказали помощь и отпустили домой, сообщает УГИБДД по Калужской области.