€ 80.12 0.42
В Калуге пассажирка троллейбуса пострадала в ДТП на сквере Мира
Около 11:00 в четверг, 18 марта, на сквере Мира в Калуге в ДТП пострадала 67-летняя женщина.
По предварительным данным, пенсионерка ехала в троллейбусе, 28-летний водитель которого двигался в сторону улицы Гагарина и резко затормозил перед пешеходным переходом. Женщина упала и получила травмы.
С места ДТП скорая помощь отвезла ее в областную больницу в Анненки. Пострадавшей оказали помощь и отпустили домой, сообщает УГИБДД по Калужской области.