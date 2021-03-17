В Калуге два человека пострадали в столкновении «Рено» и «Лады» на улице Московской

Как мы уже рассказывали, утром в среду, 17 марта, на перекрестке улиц Московской и Карла Либкнехта в Калуге произошло ДТП. Подробности нам сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 39-летний водитель «Рено Симбол» около 6 утра двигался по улице Московской в сторону улицы Кирова и при повороте налево на улицу Карла Либкнехта не пропустил встречную «Ладу Веста».

От удара «Лада» снесла стойку с дорожным знаком и ограждение. Эта машина частично выехала на тротуар.

Различные травмы получили водитель «Рено» и 28-летний водитель «Лады».

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

По версии полиции, водитель «Рено» не уступил дорогу.