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В Калуге два человека пострадали в столкновении «Рено» и «Лады» на улице Московской
Как мы уже рассказывали, утром в среду, 17 марта, на перекрестке улиц Московской и Карла Либкнехта в Калуге произошло ДТП. Подробности нам сообщили в УГИБДД по Калужской области.
По предварительным данным, 39-летний водитель «Рено Симбол» около 6 утра двигался по улице Московской в сторону улицы Кирова и при повороте налево на улицу Карла Либкнехта не пропустил встречную «Ладу Веста».
От удара «Лада» снесла стойку с дорожным знаком и ограждение. Эта машина частично выехала на тротуар.
Различные травмы получили водитель «Рено» и 28-летний водитель «Лады».
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
По версии полиции, водитель «Рено» не уступил дорогу.