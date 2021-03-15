В Калужской области два человека пострадали в столкновении УАЗа и «Мицубиси»

ДТП произошло в Перемышльском районе Калужской области в субботу, 13 марта. Около 16:10 там столкнулись «УАЗ Хантер» и «Мицубиси».

По предварительным данным, на дороге между деревней Голодское и тульским городом Суворов 27-летняя женщина за рулем УАЗа выехала на встречную полосу и врезалась в «Мицубиси», который от удара вылетел в кювет.

Различные травмы получили 30-летний водитель «Мицубиси» и его 26-летний пассажир. Мужчин госпитализировали в областную больницу в Калуге.