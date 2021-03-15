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В Калужской области «Ладу» смяло в массовом ДТП на трассе А130
Около 10:35 утра в понедельник, 15 марта, на трассе А130 в районе деревни Папино Жуковского района произошло ДТП. Его участниками стали три автомобиля – «Лада», «Мерседес» и КамАЗ, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
По информации спасателей, пострадал один человек.
Судя по фото с места происшествия, «Лада» оказалась между двумя другими автомобилями – у этой машины разбиты передняя и задняя части.
Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.
UPD. В УГИБДД по Калужской области сообщили подробности. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «Мерседес Актрос» двигался со стороны Москвы, не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в ехавшую впереди «Ладу». От удара легковушку отбросило на встречную полосу под КамАЗ. Различные травмы получил 36-летний водитель «Лады».
Фото с места ДТП.