В Калужской области два человека пострадали в столкновении «Ниссана» и «Хендая»

Около 17:05 в субботу, 13 марта, на дороге Калуга – Таруса произошло ДТП. Там столкнулись два легковых автомобиля, сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 35-летний водитель «Ниссана» двигался со стороны Тарусы, выехал на встречную полосу и врезался в «Хендай Солярис».

Различные травмы получили 32-летний водитель «Хендая» и его 46-летняя пассажирка. Их госпитализировали в Тарусскую районную больницу.