В Калуге «Шкода» и «Опель» столкнулись на улице Горького

Около 15:30 в воскресенье, 14 марта, на регулируемом перекрестке улиц Горького и Тульской в Калуге столкнулись легковые автомобили «Шкода» и «Опель». Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель «Шкоды» двигался по Горького со стороны улицы Мичурина, а автомобилист на «Опеле» - по Горького со стороны Жукова. Судя по фото с места происшествия, «Опель» поворачивал налево.

МЧС сообщает, что в этом ДТП пострадал один человек.

Точные обстоятельства аварии устанавливаются.

Фото с места ДТП.