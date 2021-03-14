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В Калуге «Шкода» и «Опель» столкнулись на улице Горького
Около 15:30 в воскресенье, 14 марта, на регулируемом перекрестке улиц Горького и Тульской в Калуге столкнулись легковые автомобили «Шкода» и «Опель». Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, водитель «Шкоды» двигался по Горького со стороны улицы Мичурина, а автомобилист на «Опеле» - по Горького со стороны Жукова. Судя по фото с места происшествия, «Опель» поворачивал налево.
МЧС сообщает, что в этом ДТП пострадал один человек.
Точные обстоятельства аварии устанавливаются.
Фото с места ДТП.