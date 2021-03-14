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В Калужской области два ребенка пострадали в вылетевшей в кювет «Тойоте»
Около 9:55 утра в воскресенье, 14 марта, на проспекте Машиностроителей Людиново произошло ДТП. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.
По предварительной информации, 34-летняя женщина за рулем «Тойоты Королла» не справилась с управлением и съехала в кювет.
В результате ДТП пострадали двое детей – 11 и 14 лет. На машине скорой помощи их доставили в больницу.
Точные обстоятельства аварии устанавливаются.
Пострадавших детей на скорой помощи увезли в больницу.