В Калужской области 15-летний мальчик пострадал при пожаре в квартире

Около 21:00 в четверг, 11 марта, в городе Белоусово Жуковского района на улице Гурьянова произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Загорелась квартира на втором этаже, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Ожоги получил 15-летний мальчик, которые находился в квартире. Скорая помощь доставила его в областную больницу в Калугу.

Из самого дома эвакуированы восемь человек. Закопчены стены не только в горевшей квартире, но и на лестничных площадках второго и третьего этажей.

Предварительной причиной пожара в квартире в МЧС назвали аварийный режим работы электрооборудования. Точные обстоятельства устанавливаются.